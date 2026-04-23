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    Zu geringe Investitionen

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    Analysten schlagen Alarm - Lithium droht ein jahrelanges Defizit

    Canaccord Genuity sieht den Lithiummarkt ab 2026 vor einem strukturellen Defizit, das bis 2035 anhalten könnte – und warnt vor zu geringen Investitionen in neues Angebot.

    Zu geringe Investitionen - Analysten schlagen Alarm - Lithium droht ein jahrelanges Defizit

    Dem Lithiummarkt könnte eine lange Phase der Knappheit bevorstehen. Laut Canaccord Genuity droht ab 2026 ein spürbares Defizit, das sich im schlimmsten Fall bis 2035 ziehen könnte.

    Besonders brisant ist, dass die Analysten das Problem nicht in einer plötzlich explodierenden Nachfrage sehen, sondern vor allem auf der Angebotsseite. Über Jahre wurde zu wenig in neue Minen investiert – und genau das könnte jetzt zum Engpass werden.

    Selbst steigende Lithiumpreise würden das Problem laut Canaccord nicht schnell lösen. Neue Projekte brauchen Zeit, Kapital und Infrastruktur. Damit könnte Lithium auf Jahre hinaus einer der angespanntesten Batterierohstoffe bleiben.

    Droht also ein struktureller Wendepunkt im Lithiummarkt? Und was würde ein lang anhaltendes Defizit für Produzenten, Batteriehersteller und die Elektromobilität bedeuten?

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    Zu geringe Investitionen Analysten schlagen Alarm - Lithium droht ein jahrelanges Defizit Der Lithiummarkt steht nach Einschätzung von Canaccord Genuity vor einer Phase, die weit über einen üblichen zyklischen Engpass hinausgehen könnte. Die Analysten erwarten ab 2026 ein spürbares Marktdefizit, das sich bis 2035 hinziehen könnte. Damit rückt Lithium erneut in den Mittelpunkt der Rohstoffmärkte – nicht nur wegen seiner Rolle für Elektrofahrzeugbatterien, sondern auch wegen der Frage, ob das globale Angebot mit dem künftigen Bedarf überhaupt Schritt halten kann.
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