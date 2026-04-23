Gateway Real Estate AG verschiebt Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2025
Gateway Real Estate verschiebt den geprüften Konzernabschluss 2025: Nach interner Prüfung und Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer wird die Veröffentlichung nun für Juni 2026 erwartet.
Foto: adobe.stock.com
- 23.04.2026: Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) gibt Mitteilung zur Verschiebung heraus.
- Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 wird verschoben.
- Entscheidung nach interner Prüfung und in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer.
- Neuer erwarteter Veröffentlichungszeitraum: Juni 2026.
- An den am 31.03.2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für 2025 hält die Gesellschaft fest.
- Mitteilung ist eine Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014; Ansprechpartner: Sven Annutsch (Tel. +49 30 40 363 47‑0, E‑Mail sven.annutsch@gateway-re.de).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Gateway Real Estate ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Gateway Real Estate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,3925EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,35 % im
Plus.
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