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    Reiche Kunden, starke Zahlen

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    Buffett-Top-Aktie: Amex überrascht mit bestem Kartenwachstum seit 3 Jahren

    Amex-Kunden geben so viel aus wie seit Jahren nicht – Gewinn und Umsatz schlagen die Erwartungen. Doch ein politischer Vorstoß aus Washington trübt das Bild.

    Für Sie zusammengefasst
    Reiche Kunden, starke Zahlen - Buffett-Top-Aktie: Amex überrascht mit bestem Kartenwachstum seit 3 Jahren
    Foto: Rafael Henrique - picture alliance

    American Express hat im ersten Quartal 2026 einen Nettogewinn von knapp 2,97 Milliarden US-Dollar erzielt, ein Plus von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 4,28 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenerwartung von rund 4,00 US-Dollar deutlich. Auch der Umsatz überzeugte: Mit 18,9 Milliarden US-Dollar legte er 11 Prozent zu und lag ebenfalls über den Schätzungen der Wall Street.

    Rückenwind kam vor allem vom Kartengeschäft. Der Gesamtumsatz aller Amex-Kartentransaktionen stieg auf 428 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von neun Prozent auf währungsbereinigter Basis. Das ist das stärkste Quartalswachstum seit drei Jahren. Besonders Luxus-Einzelhandel und Reisen zeigten sich robust: Ausgaben im Luxussegment legten um 18 Prozent zu, Flugbuchungen stiegen trotz geopolitischer Turbulenzen um acht Prozent.

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    Dass Amex in einem angespannten Marktumfeld so stark abschneidet, hat einen strukturellen Grund: Die Kundschaft des Konzerns ist überdurchschnittlich wohlhabend. Und auch unter den Großaktionäre gibt es große Prominenz: Warren Buffett hatte als Chef von Berkshire Hathaway den Kreditkartenkonzern zu einer der größten Positionen in seinem Portfolio aufgebaut.

    Trotz des starken Quartalsergebnisses spürt Amex politischen Gegenwind: Ein Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, Kreditkartenzinsen auf 10 Prozent zu deckeln, hat die Aktien von Zahlungsdienstleistern in diesem Jahr unter Druck gesetzt. Amex-Papiere lagen bis Mittwoch rund 10 Prozent im Minus. Nach den Zahlen notieren die Papiere vorbörslich rund 1,5 Prozent im Minus.

    Ein wesentlicher Treiber der Kundenbindung ist das Membership-Rewards-Programm. Branchenbeobachter sehen solche Bonusprogramme als mitverantwortlich für das robuste Ausgabenwachstum – und genau deshalb blickt die Branche nervös nach Washington: Ein gesetzlicher Zinsdeckel könnte die Margen so stark unter Druck setzen, dass solche Programme künftig schrumpfen oder ganz wegfallen.

    Den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 hat Amex bestätigt: Der Konzern rechnet mit einem Umsatzwachstum zwischen neun und zehn Prozent sowie einem Gewinn je Aktie zwischen 17,30 und 17,90 US-Dollar. Investitionen in Marketing und Technologie sollen dabei gezielt ausgebaut werden – nicht zuletzt, um jüngere Zielgruppen der Generation Z langfristig als Karteninhaber zu gewinnen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die American Express Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 281,3EUR auf Tradegate (23. April 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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