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    Hoffnungsträger für die Wirtschaft

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    Deutsche Industrie zeigt sich zur Hannover Messe selbstbewusst auf dem Weg ins KI-Zeitalter (FOTO)

    Hoffnungsträger für die Wirtschaft - Deutsche Industrie zeigt sich zur Hannover Messe selbstbewusst auf dem Weg ins KI-Zeitalter (FOTO)
    Foto: Mark Lennihan - dpa
    Hannover (ots) -

    - Fast drei Viertel (74 Prozent) der Tech-Entscheider*innen aus der Industrie
    bescheinigen dem eigenen Unternehmen, im rasanten KI-Rennen mitzuhalten, fast
    10 Prozent bezeichnen sich als Vorreiter.
    - Mehr als die Hälfte (53 Prozent) sieht sich auch bei intelligenten humanoiden
    Robotern an der Spitze (13 Prozent) oder "halten gut mit" (40 Prozent).
    - Persönlich sind Tech-Entscheider KI-Optimisten, fast die Hälfte (49 Prozent)
    meint, KI würde ihnen neue Chancen eröffnen, nur 7 Prozent haben Angst, durch
    KI ersetzt zu werden.

    Deutschland braucht positive Nachrichten und die deutsche Industrie scheint
    genau diese zu haben, zumindest was die strategisch wichtige Technologie
    "Künstliche Intelligenz" betrifft. Generative KI, KI-Agenten,
    Multi-Agentensysteme und bald physische KI - die Entwicklungen schreiten schnell
    voran, doch die Industrie hält mit. In einer von Microsoft zur Hannover Messe
    bei Techconsult beauftragten, repräsentativen Umfrage unter 1.000
    Tech-Entscheider*innen gaben drei Viertel (74,5 Prozent) an, dass die deutsche
    Industrie stark genug aufgestellt ist, um die KI-Transformation zu schaffen.

    Der Realitätscheck bestätigt diese Einschätzung: Fast 45 Prozent der
    Industrieunternehmen setzen KI-Agenten bereits in mindestens einem
    Geschäftsprozess ein, weitere 35 Prozent befinden sich in der Planungs- und
    Experimentierphase. Beliebte Einsatzbereiche sind der Kundendienst (36 Prozent),
    die IT (31 Prozent), die Produktion (29 Prozent), die Verwaltung (28 Prozent)
    sowie der Bereich Marketing und Kommunikation (26 Prozent).

    Welche Faktoren die deutsche Industrie stark machen

    Tech-Entscheider*innen aus deutschen Industrieunternehmen hinweg wissen: An der
    Weltspitze bleibt, wer KI-gestützt die Innovationen liefert, die die Welt gerne
    kauft. Danach gefragt, welche Faktoren ausschlaggebend für die Zukunftsfähigkeit
    der deutschen Industrie seien, haben sie eine klare Vorstellung:

    - Eine große Innovationskraft (42 Prozent) und die Fähigkeit, wettbewerbsfähige
    Produkte zu entwickeln (27 Prozent) stehen weit oben auf der Liste der
    Kriterien.
    - Der Einsatz der besten KI-Technologie (40 Prozent) sowie von eigenen
    KI-Anwendungen (23 Prozent) stehen bei den Erfolgsfaktoren ebenfalls weit
    oben.
    - Tech-Entscheider*innen bestätigen: Auch auf eine hohe Geschwindigkeit (26
    Prozent) und eine globale Skalierfähigkeit (17 Prozent) kommt es an.

    Ebenfalls genannt wurden "Europäische Souveränität" (14 Prozent), die eigenen
    Unternehmensdaten (14 Prozent), ein Management, das hinter KI steht (9 Prozent),
    eine KI-befähigte Belegschaft in der Breite (7 Prozent) und KI-Vorreiter*innen
    unter den Mitarbeitenden (9 Prozent).

    Die nächste Welle: Physische KI

    Auch was die nächste Welle der KI-Evolution, physische KI, betrifft, sehen sich
    Tech-Entscheider aus der Industrie gut aufgestellt: 13 Prozent sehen ihr
    Unternehmen hier als Vorreiter, 40 Prozent sind der Ansicht, sie würden gut
    mithalten. 36 Prozent befürchten, den Möglichkeiten hinterherzuhinken und 9
    Prozent bezeichnen das eigene Unternehmen als Schlusslicht. Einige setzen
    KI-befähigte humanoide Roboter (8 Prozent), KI-befähigte Roboterarme (13
    Prozent) oder KI-befähigte Maschinen (15 Prozent) bereits ein. Zudem werden
    KI-Systeme bereits für die echte, physische Welt trainiert, teils in der echten
    Welt selbst (22 Prozent), teils in Simulationen (29 Prozent). 28 Prozent der
    Befragten aus der Industrie stecken zumindest schon in der Planungs- und
    Experimentierphase.

    Microsoft hat die Umfrage bei Techconsult in Auftrag gegeben, einem Institut,
    das zur renommierten heise-Gruppe gehört. Befragt wurden 1.000 IT-Entscheider
    aus Deutschland, in Unternehmen ab einer Größe von 50 Mitarbeitenden. 314 dieser
    Entscheider stammen aus der Industrie. Die Ergebnisse der Umfrage sind
    repräsentativ für Deutschland, sowohl übergreifend als auch die Ergebnisse der
    IT-Entscheider aus der Industrie. Die Umfrage wurde im März 2026 durchgeführt.

    Pressekontakt Microsoft:

    Markus Göbel
    Senior Commercial Communications Manager Innovation
    E-Mail: mailto:markus.goebel@microsoft.com

    Pressekontakt Assembly Ltd./Edelman:
    Anica Thalmeier
    E-Mail: mailto:anica.thalmeier@assemblyinc.com

    Nele Dreisbach
    E-Mail: mailto:nele.dreisbach@assemblyinc.com
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 361,0 auf Tradegate (23. April 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,67 %/+87,50 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Gewinnmitnahmen versus Halten nach dem jüngsten Kursanstieg, kleinere Rückschläge (z. B. 430→420) und erste technische Erholungszeichen. Als fundamentale Katalysatoren werden Copilot/AI‑News und Analystenoptimismus genannt. Gleichzeitig wird über Bewertung gestritten: manche sehen MSFT weiterhin relativ günstig mit Kurszielen ~500–600 USD und einem möglichen Aktiensplit.

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