Deutsche Industrie zeigt sich zur Hannover Messe selbstbewusst auf dem Weg ins KI-Zeitalter (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 361,0 auf Tradegate (23. April 2026, 15:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Bil.. Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 607,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,67 %/+87,50 % bedeutet.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Microsoft - wann wieder up?? Microsoft -2,64 % Aktie 192 Aufrufe heute coyoteGV80 heute 13:30

Hannover (ots) -- Fast drei Viertel (74 Prozent) der Tech-Entscheider*innen aus der Industriebescheinigen dem eigenen Unternehmen, im rasanten KI-Rennen mitzuhalten, fast10 Prozent bezeichnen sich als Vorreiter.- Mehr als die Hälfte (53 Prozent) sieht sich auch bei intelligenten humanoidenRobotern an der Spitze (13 Prozent) oder "halten gut mit" (40 Prozent).- Persönlich sind Tech-Entscheider KI-Optimisten, fast die Hälfte (49 Prozent)meint, KI würde ihnen neue Chancen eröffnen, nur 7 Prozent haben Angst, durchKI ersetzt zu werden.Deutschland braucht positive Nachrichten und die deutsche Industrie scheintgenau diese zu haben, zumindest was die strategisch wichtige Technologie"Künstliche Intelligenz" betrifft. Generative KI, KI-Agenten,Multi-Agentensysteme und bald physische KI - die Entwicklungen schreiten schnellvoran, doch die Industrie hält mit. In einer von Microsoft zur Hannover Messebei Techconsult beauftragten, repräsentativen Umfrage unter 1.000Tech-Entscheider*innen gaben drei Viertel (74,5 Prozent) an, dass die deutscheIndustrie stark genug aufgestellt ist, um die KI-Transformation zu schaffen.Der Realitätscheck bestätigt diese Einschätzung: Fast 45 Prozent derIndustrieunternehmen setzen KI-Agenten bereits in mindestens einemGeschäftsprozess ein, weitere 35 Prozent befinden sich in der Planungs- undExperimentierphase. Beliebte Einsatzbereiche sind der Kundendienst (36 Prozent),die IT (31 Prozent), die Produktion (29 Prozent), die Verwaltung (28 Prozent)sowie der Bereich Marketing und Kommunikation (26 Prozent).Welche Faktoren die deutsche Industrie stark machenTech-Entscheider*innen aus deutschen Industrieunternehmen hinweg wissen: An derWeltspitze bleibt, wer KI-gestützt die Innovationen liefert, die die Welt gernekauft. Danach gefragt, welche Faktoren ausschlaggebend für die Zukunftsfähigkeitder deutschen Industrie seien, haben sie eine klare Vorstellung:- Eine große Innovationskraft (42 Prozent) und die Fähigkeit, wettbewerbsfähigeProdukte zu entwickeln (27 Prozent) stehen weit oben auf der Liste derKriterien.- Der Einsatz der besten KI-Technologie (40 Prozent) sowie von eigenenKI-Anwendungen (23 Prozent) stehen bei den Erfolgsfaktoren ebenfalls weitoben.- Tech-Entscheider*innen bestätigen: Auch auf eine hohe Geschwindigkeit (26Prozent) und eine globale Skalierfähigkeit (17 Prozent) kommt es an.Ebenfalls genannt wurden "Europäische Souveränität" (14 Prozent), die eigenenUnternehmensdaten (14 Prozent), ein Management, das hinter KI steht (9 Prozent),eine KI-befähigte Belegschaft in der Breite (7 Prozent) und KI-Vorreiter*innenunter den Mitarbeitenden (9 Prozent).Die nächste Welle: Physische KIAuch was die nächste Welle der KI-Evolution, physische KI, betrifft, sehen sichTech-Entscheider aus der Industrie gut aufgestellt: 13 Prozent sehen ihrUnternehmen hier als Vorreiter, 40 Prozent sind der Ansicht, sie würden gutmithalten. 36 Prozent befürchten, den Möglichkeiten hinterherzuhinken und 9Prozent bezeichnen das eigene Unternehmen als Schlusslicht. Einige setzenKI-befähigte humanoide Roboter (8 Prozent), KI-befähigte Roboterarme (13Prozent) oder KI-befähigte Maschinen (15 Prozent) bereits ein. Zudem werdenKI-Systeme bereits für die echte, physische Welt trainiert, teils in der echtenWelt selbst (22 Prozent), teils in Simulationen (29 Prozent). 28 Prozent derBefragten aus der Industrie stecken zumindest schon in der Planungs- undExperimentierphase.Microsoft hat die Umfrage bei Techconsult in Auftrag gegeben, einem Institut,das zur renommierten heise-Gruppe gehört. Befragt wurden 1.000 IT-Entscheideraus Deutschland, in Unternehmen ab einer Größe von 50 Mitarbeitenden. 314 dieserEntscheider stammen aus der Industrie. Die Ergebnisse der Umfrage sindrepräsentativ für Deutschland, sowohl übergreifend als auch die Ergebnisse derIT-Entscheider aus der Industrie. Die Umfrage wurde im März 2026 durchgeführt.Pressekontakt Microsoft:Markus GöbelSenior Commercial Communications Manager InnovationE-Mail: mailto:markus.goebel@microsoft.comPressekontakt Assembly Ltd./Edelman:Anica ThalmeierE-Mail: mailto:anica.thalmeier@assemblyinc.comNele DreisbachE-Mail: mailto:nele.dreisbach@assemblyinc.com