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    Können schlägt Massenware

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    Wo Deutschland mit Ingenieurskunst China Paroli bieten kann

    China dominiert herkömmliche Akkus, doch bei Langzeitspeichern übernimmt deutsche Ingenieurskunst das Steuer. Diese Unternehmen arbeiten an den neuen Super-Batterien.

    Für Sie zusammengefasst
    Können schlägt Massenware - Wo Deutschland mit Ingenieurskunst China Paroli bieten kann
    Foto: Andreas Franke - picture alliance

    Während China den Markt für Lithium-Ionen-Batterien durch massive Skaleneffekte und Rohstoffkontrolle fest im Griff hat, zeichnet sich bei der nächsten großen Herausforderung, den Langzeitspeichern (Long-Duration Energy Storage, LDES) ein anderes Bild ab.

    Im Gegensatz zu kurzlebigen Handyakku-Technologien erfordern Langzeitspeicher für das Stromnetz tiefe Integration in die Infrastruktur, geologisches Know-how und hochkomplexe Systemsteuerung. Hier spielt Deutschland seine traditionellen Stärken aus: Präzisions-Engineering und lokale Standortexpertise.

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    Da diese Anlagen oft auf regionalen Besonderheiten (wie Salzkavernen oder industrieller Abwärme) basieren und keine seltenen Erden aus Fernost benötigen, ist ein "Überrollen" durch chinesische Billigimporte hier deutlich unwahrscheinlicher bis unmöglich. Eine Pauschallösung hilft da nicht, man muss schon vor Ort sein oder sich zumindest dort auskennen.

    Die Lösung für Dunkelflaute und Winter-Starre

    Die Achillesferse der erneuerbaren Energien ist die Dunkelflaute – Tage oder Wochen ohne Wind und Sonne, im schlimmsten Fall sind die Solarzellen von Schnee bedeckt. Klassische Batterien geben nach vier Stunden auf. Die neuen deutschen Speicherprojekte setzen genau hier an:

    Ansatz 1 (Dunkelflaute): Durch organische Flussbatterien (Organic Redox-Flow-Batteries) und thermische Speicher können mehrere Tage bis zu 2 Wochen überbrückt werden.

    Ansatz 2 (Winter-Starre): Durch die Umwandlung von Sommer-Überschüssen in Wasserstoff für den Winter können mehrere Monate überbrückt werden.

    Top-Projekte und börsennotierte Player im Check

    Hier sind die vielversprechendsten Akteure, die aktuell die Brücke von der Entwicklung zur Netzintegration schlagen:

    1. Siemens Energy (Thermisches Gold & Wasserstoff)

    • Technologie: ETES (Electric Thermal Energy Storage) sowie PEM-Elektrolyseure.
    • Status: Der Konzern deckt beide Welten ab. Während thermische Speicher Kraftwerksstandorte wiederbeleben, liefern ihre Berliner Elektrolyseur-Fabriken bereits im Gigawatt-Maßstab aus.
    • Start: Großskalige Projekte werden für 2027/28 erwartet.

    2. CMBlu Energy / STRABAG (Der organische Wochen-Speicher)

    • Technologie: Organic Redox-Flow. Batterien auf Basis von Kohlenstoff – sicher, ohne kritische Metalle und ideal für die windstille Woche.
    • Börsen-Beteiligung: Der Baukonzern STRABAG SE ist Großinvestor.
    • Start: Ein massiver Rahmenvertrag mit Uniper sieht die Auslieferung von 5 GWh ab 2027 vor.

    3. Thyssenkrupp Nucera (Die Gigawatt-Elektrolyse)

    • Technologie: Alkalische Elektrolyse (AWE) für industrielle Großmengen.
    • Bedeutung: Nucera liefert die "Maschinen", die den Strom für den Winter in Wasserstoff umwandeln.
    • Start: Beliefert aktuell die ersten Dekarbonisierungsprojekte der Schwerindustrie (Duisburg), kommerzieller Hochlauf 2026/27.

    4. RWE & Uniper (Die Infrastruktur-Riesen)

    • Technologie: Massive Wasserstoff-Kavernenspeicher und Großbatterie-Parks.
    • Zeitplan: RWE nimmt 2026/27 erste wasserstofffähige Gaskraftwerke und Großspeicher (z.B. Lingen) in Betrieb, um das Rückgrat für Dunkelflauten zu bilden.

    5. Enapter (Dezentraler Wasserstoff)

    • Technologie: Kompakte AEM-Elektrolyseure.
    • Fokus: Ermöglicht die lokale, saisonale Speicherung für Gewerbe und Wohngebiete.
    • Start: Die Serienfertigung in Saerbeck ist angelaufen; kontinuierlicher Einsatz ab 2026.

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    Der strategische Überblick: Wer speichert wie lange?

    Technologie Funktion börsennotierte Player Einsatzzeitraum
    Elektrolyse Wandelt Strom in Gas für den Winter Thyssenkrupp Nucera, Siemens Energy, Enapter Saisonal (mehrere Monate)
    Organische Flussbatterie Direkte Stromspeicherung (Flüssigkeit) STRABAG (über CMBlu) mittelfristig (Tage bis Wochen)
    Thermische Speicher Speichert Energie als Hitze in Steinen Siemens Energy mittelfristig (Tage)
    Lithium-Ionen Kurzfristiger Netzausgleich RWE, Tesla, BYD, CATL kurzfristig (Stunden)

     

    Fazit: Strategische Geduld gefragt

    Der Markt für Langzeitspeicher steht 2026 an der Schwelle zum Massenmarkt. Für Investoren ist das Feld zweigeteilt: Etablierte Konzerne wie Siemens Energy oder RWE bieten Stabilität, da sie die Speichertechnologie als Teil eines breiten Portfolios entwickeln. "Pure Plays" wie Enapter könnten enorme Upside-Potenziale bieten, sind aber volatiler, da sie stark davon abhängen, wie die finale Speicherstrategie der Bundesregierung aussehen wird und da scheinen im Moment eher die Verfechter fossiler Energie-Lösungen ein offenes Ohr zu finden.

    Natürlich kann auch mit fossiler Energie (zumindest mittelfristig) die Energiesicherheit gewährleistet werden. Allerdings würde Deutschland so eine Chance verspielen, seine Stärken in Ingenieurskunst und Präzisions-Engineering auszuspielen und neue globale Standards zu setzen. 

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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