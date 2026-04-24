Chance aus dem hohen Norden
Margen- und Dividenden-Qualitätsinvestment aus Norwegen – Jetzt zuschlagen?
Ein unscheinbarer Discounter aus dem Norden überrascht mit starken Zahlen, hoher Profitabilität und einer glänzenden Dividendenpolitik. Investoren sollten nicht nur aufhorchen, sondern ganz genau hinschauen.
- Marktführer in Norwegen mit breiter Filialbasis
- Hohe EBITDA-Margen und aktionärsfreundliche Dividende
- Restrukturierung in Schweden, mittelfristig Margenplus
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Das norwegische Unternehmen Europris ist der führende "Discount Variety Retailer" des Landes und tief im Alltag der Konsumenten verankert. Mit über 280 Filialen und nahezu vollständiger Markenbekanntheit dominiert der Konzern seinen Heimatmarkt.
Das Geschäftsmodell bewegt sich geschickt zwischen Supermarkt (ohne Frisch-und Tiefkühlkost), Drogeriemarkt, Baumarkt und Kaufhaus. Herzstück ist das sogenannte "Schatzsuche"-Prinzip: Kunden kommen für Alltagsprodukte, greifen aber zusätzlich bei saisonalen Aktionswaren zu. Rund 16.000 Artikel umfasst das Sortiment, wobei ein ausgewogener Mix aus Basisprodukten und margenstarken Eigenmarken für stabile Erträge sorgt.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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