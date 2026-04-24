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    Chance aus dem hohen Norden

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    Margen- und Dividenden-Qualitätsinvestment aus Norwegen – Jetzt zuschlagen?

    Ein unscheinbarer Discounter aus dem Norden überrascht mit starken Zahlen, hoher Profitabilität und einer glänzenden Dividendenpolitik. Investoren sollten nicht nur aufhorchen, sondern ganz genau hinschauen.

    Für Sie zusammengefasst
    Chance aus dem hohen Norden - Margen- und Dividenden-Qualitätsinvestment aus Norwegen – Jetzt zuschlagen?
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    Das norwegische Unternehmen Europris ist der führende "Discount Variety Retailer" des Landes und tief im Alltag der Konsumenten verankert. Mit über 280 Filialen und nahezu vollständiger Markenbekanntheit dominiert der Konzern seinen Heimatmarkt.

    Das Geschäftsmodell bewegt sich geschickt zwischen Supermarkt (ohne Frisch-und Tiefkühlkost), Drogeriemarkt, Baumarkt und Kaufhaus. Herzstück ist das sogenannte "Schatzsuche"-Prinzip: Kunden kommen für Alltagsprodukte, greifen aber zusätzlich bei saisonalen Aktionswaren zu. Rund 16.000 Artikel umfasst das Sortiment, wobei ein ausgewogener Mix aus Basisprodukten und margenstarken Eigenmarken für stabile Erträge sorgt.

     

    Strategisch hat das Unternehmen mit der Übernahme der schwedischen Kette ÖoB den Schritt zum skandinavischen Player gemacht. Gleichzeitig sorgt ein effizientes "Click & Collect"-Modell für logistische Vorteile im weitläufigen Heimatmarkt.

    Zahlen untermauern Turnaround - auch in Schweden

    Die jüngsten Quartalszahlen untermauern die Stärke des Modells. Der Umsatz stieg auf 3.300 Millionen NOK (ca. 280 Millionen Euro) und lag damit klar über den Erwartungen. Besonders beeindruckend fiel das operative Ergebnis aus, das mit 71 Millionen NOK (ca. 6 Millionen Euro) die Prognosen deutlich übertraf. Auch das EBITDA legte kräftig zu, während sich die operative Marge spürbar verbesserte. Treiber waren eine hohe Kundenfrequenz und steigende Volumina, unterstützt durch saisonale Effekte rund um Ostern.

    Zwar belasteten Produktmix und Promotions die Bruttomarge, doch operativ zeigt der Trend klar nach oben. Besonders wichtig: In Schweden schreitet die Restrukturierung planmäßig voran, auch wenn sie kurzfristig auf die Profitabilität drückt. Mittelfristig peilt das Management hier eine deutliche Margenverbesserung an.

    Viele gute Dinge auf einmal

    Für Investoren bietet die Aktie eine seltene Kombination. Auf der Habenseite stehen eine marktführende Position, hohe EBITDA-Margen im Bereich von bis zu 20 Prozent und eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik. Zudem wirkt das Geschäftsmodell antizyklisch: In wirtschaftlich schwächeren Phasen profitieren Discounter vom "Trading Down".

    Auf der Risikoseite stehen externe Faktoren wie Wechselkursentwicklungen sowie zunehmender Wettbewerb durch Online-Anbieter. Auch die Integration des Schweden-Geschäfts birgt kurzfristige Unsicherheiten.

    Mein Tipp: Ein starkes defensives Investment

    Unterm Strich überwiegen jedoch die Chancen. Die operative Entwicklung in Norwegen ist stark, und in Schweden zeigen sich klare Fortschritte. Damit entwickelt sich der zweite Markt zunehmend vom Belastungsfaktor zum Wachstumstreiber.

    Die Aktie bleibt ein klassisches Qualitätsinvestment mit solidem Cashflow und attraktiver Dividende. Mit der Verbesserung in Schweden gewinnt die Wachstumsstory zusätzlich an Dynamik, was die Aktie immer interessanter macht für Anleger.

    Europris ist übrigens eine der fünf Aktien-Perlen, die in der aktuellen Folge der wO Börsenlounge vorgestellt worden sind. Wenn Sie die weiteren Aktien erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal in die aktuelle Folge rein. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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