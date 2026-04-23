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    Elektroautos brauchen seltener die Pannenhilfe

    Für Sie zusammengefasst
    • Elektroautos deutlich weniger Pannen als Verbrenner
    • 2023: 6,5 Pannen pro 1000 Elektroautos gegen 12,5
    • Starterbatterie 45,4 Prozent häufigste Ursache
    ADAC - Elektroautos brauchen seltener die Pannenhilfe
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - In Sachen Pannensicherheit schlagen Elektroautos gleich alte Verbrenner um Längen. Das zeigt die aktuelle Pannenstatistik des ADAC. Vergleicht man ab 2020 zugelassene Autos, kamen dem Verkehrsclub zufolge vergangenes Jahr auf 1000 Elektroautos 6,5 Pannenfälle. Bei Verbrennern waren es 12,5 - also fast doppelt so viele.

    Damit bestätigt sich ein Trend, der bereits in den vergangenen Jahren zu sehen war. Der Grund dafür liegt in der Konstruktion: In einem Elektroauto sind laut ADAC deutlich weniger verschleißanfällige Teile verbaut. Typische Fehlerquellen beim Verbrenner seien etwa Elemente des Antriebsstrangs oder das Kraftstoffsystem. Dass nur Autos ab 2020 verglichen wurden, begründet der ADAC damit, dass es sehr viel weniger alte Elektroautos gibt, was Vergleiche verzerren würde.

    Auch bei älteren Autos hat sich die Zuverlässigkeit von Autos in den letzten zehn Jahren massiv verbessert. Hatte der ADAC für zehn Jahre alte Autos im Jahr 2015 noch eine Pannenwahrscheinlichkeit von 6,5 Prozent ermittelt, lag sie vergangenes Jahr nur noch bei 3,1 Prozent. Bei fünf Jahre alten Autos sank sie von 3,6 Prozent auf 2,1 Prozent.

    Die mit Abstand häufigste Pannenursache war die Starterbatterie, die für 45,4 Prozent der Fälle verantwortlich war. Dahinter folgt der Motorbereich mit 21,8 Prozent./ruc/DP/he





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