Veröffentlichte klinische Studie veranschaulicht Vorteile von Promentum Recover als niedrig dosierte Lösung zur Erholung nach dem Sport

Die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie, die an der Universität Loughborough durchgeführt wurde, untersuchte Promentum Recover bei freizeitlich aktiven Erwachsenen nach einem anstrengenden, muskelschädigenden Training.

MOMENCE, Illinois, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- Eine kürzlich veröffentlichte klinische Studie am Menschen zeigt, dass Promentum Recover, eine zum Patent angemeldete Formel von FutureCeuticals , die auf Kalziumfructoborat in Kombination mit niedrig dosierten Kurkuma- und Granatapfelextrakten basiert, statistisch signifikante Vorteile bei der Erholung nach dem Training bietet. Promentum Recover bietet nachweislich eine einzigartige Reihe von Vorteilen nach einem anstrengenden Training, darunter weniger Muskelkater, ein besseres Erholungsgefühl, mehr geistige Energie und eine bessere Schlafqualität.

Die Teilnehmer, die Promentum Recover einnahmen, erlebten eine signifikante Verringerung des Muskelkaters nach dem Training, was sich in einer Verringerung der Muskelschmerzen um über 17 % im Vergleich zu Placebo 72 Stunden nach dem muskelschädigenden Training zeigte.

Darüber hinaus verbesserte Promentum Recover signifikant andere, nicht-körperliche Aspekte des Wohlbefindens der Teilnehmer während ihrer Erholungsphase. Bei der Beantwortung von Fragen, die sich direkt auf die durch das Training verursachte Erschöpfung bezogen, berichteten die Teilnehmer, dass sie sich 72 Stunden nach dem Training besser erholt fühlten, was auf eine schnellere Rückkehr zur Bereitschaft nach dem Training hindeutet.

Die Vorteile erstreckten sich auf eine signifikante Verbesserung des Gefühls der geistigen Energie und der Schlafqualität. Die Teilnehmer berichteten, dass sie sich nach dem anstrengenden Training weniger erschöpft fühlten und eine bessere Schlafqualität hatten. Die Forscher wiesen auf den Zusammenhang zwischen anstrengendem Training und anschließender Schlafstörung hin, was die Erholung weiter erschwert und verzögert.

Die Autoren der Studie merkten an, dass die geringe Dosis von 300 mg „deutlich niedrigere" Dosen von Kurkuma- und Granatapfelextrakten enthielt als die, die üblicherweise zur Erzielung von Erholungseffekten verwendet werden, und dass die potenziellen Synergien dieser Extrakte mit Kalziumfructoborat eine weitere Untersuchung wert sind und nicht ausgeschlossen werden können.

„Diese Studie ist die erste veröffentlichte klinische Untersuchung unseres wichtigsten Inhaltsstoffs, Kalziumfructoborat, im Zusammenhang mit der Erholung bei körperlicher Betätigung. Sie erweitert unsere umfangreichen Forschungsergebnisse über den patentierten Mineralstoffkomplex auf den Sporternährungsmarkt und bringt neue Vorteile mit sich", sagte J. Randal Wexler, Vice President of R&D and General Counsel bei FutureCeuticals. „Diese Vorteile für die Genesung sind eine natürliche Ergänzung zu unserer langjährigen klinischen und kommerziellen Erfolgsgeschichte im Bereich der Gelenke und Mobilität."

Über FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. ist der exklusive Entwickler von Promentum Recover und ein führendes Unternehmen in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Pulvern und Extrakten auf Pflanzenbasis für die Märkte für funktionelle Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel.

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