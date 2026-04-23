BARCLAYS stuft LOREAL auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal nach der Vorlage von Zahlen von 435 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus eigener Kraft habe das Umsatzwachstum im ersten Quartal klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Kosmetikmarkt gebe es keine Anzeichen einer Verlangsamung. L'Oreal sei ein klarer Gewinner im Bereich der Basiskonsumgüter./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 373,1EUR auf Tradegate (23. April 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 435
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 435
Währung: EUR
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