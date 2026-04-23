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    BARCLAYS stuft LOREAL auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft LOREAL auf 'Overweight'
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal nach der Vorlage von Zahlen von 435 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus eigener Kraft habe das Umsatzwachstum im ersten Quartal klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Kosmetikmarkt gebe es keine Anzeichen einer Verlangsamung. L'Oreal sei ein klarer Gewinner im Bereich der Basiskonsumgüter./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:04 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 373,1EUR auf Tradegate (23. April 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Warren Ackerman
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 450
    Kursziel alt: 435
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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