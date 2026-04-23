Börsen Start Update
Börsenstart USA - 23.04. - Dow Jones schwach -0,35 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.309,39 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Verizon Communications +3,16 %, Caterpillar +2,96 %, Coca-Cola +2,07 %, Walmart +1,83 %, Johnson & Johnson +1,64 %
Flop-Werte: IBM -5,03 %, Salesforce -4,65 %, Honeywell International -2,66 %, Microsoft -2,17 %, American Express -1,93 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:15) bei 26.870,75 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: Comcast (A) +7,02 %, Keurig Dr Pepper +6,95 %, Texas Instruments +5,41 %, Charter Communications Registered (A) +4,06 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,54 %
Flop-Werte: Tesla -7,56 %, Adobe -6,09 %, Atlassian Registered (A) -5,50 %, Autodesk -5,40 %, Cognizant Technology Solutions (A) -5,39 %
Der S&P 500 steht bei 7.128,10 PKT und verliert bisher -0,14 %.
Top-Werte: West Pharmaceutical Services +13,90 %, Hasbro +8,55 %, Dover +7,43 %, Comcast (A) +7,02 %, Keurig Dr Pepper +6,95 %
Flop-Werte: Freeport-McMoRan -11,99 %, Las Vegas Sands -11,00 %, Bio-Techne -9,61 %, Waters Corporation -8,72 %, Thermo Fisher Scientific -8,57 %
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