Freeport-McMoRan Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 23.04.2026

Mit einer Performance von -11,99 % musste die Freeport-McMoRan Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,10 %, geht es heute bei der Freeport-McMoRan Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Freeport-McMoRan ist einer der weltweit größten börsennotierten Kupferproduzenten, zudem Gold- und Molybdänförderer. Kern sind Bergbau, Exploration und Verarbeitung, u.a. in den USA, Indonesien und Südamerika. Starke Position im Kupfermarkt, wichtige Konkurrenten: BHP, Rio Tinto, Glencore, Southern Copper. Vorteile: große, teils langfristig gesicherte Lagerstätten, Skaleneffekte, hohe Hebelwirkung auf Kupferpreis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Freeport-McMoRan-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,42 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,18 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Freeport-McMoRan +35,52 % gewonnen.

Während Freeport-McMoRan deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,14 %. Damit gehört Freeport-McMoRan heute zu den auffälligeren Werten.

Freeport-McMoRan Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,68 % 1 Monat +35,18 % 3 Monate +18,42 % 1 Jahr +99,51 %

Informationen zur Freeport-McMoRan Aktie

Stand: 23.04.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Freeport-McMoRan Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,44 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BHP Group, Rio Tinto und Co.

BHP Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. Rio Tinto notiert im Plus, mit +0,63 %.

Freeport-McMoRan Aktie jetzt kaufen?

Ob die Freeport-McMoRan Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.