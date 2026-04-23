BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Alex Sloane sieht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Einklang mit dem Konsens, der den Ausblick eines operativen Gewinnrückgangs im niedrigen einstelligen Prozentbereich widerspiegele. Investoren dürften sich auf den Wachstumskurs konzentrieren, der sich beschleunigen müsse, um die Jahreszielspanne zu erreichen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 74,04EUR auf Tradegate (23. April 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 81
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 81
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