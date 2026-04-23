BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Dan Levy legte seinen Fokus in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung stark auf die Investitionspläne des Elektroautobauers. Diese Phase sei entscheidend, um Potenziale im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu erschließen. Der Markt warte bei diesen Initiativen auf bedeutende Fortschritte./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 320,7EUR auf Tradegate (23. April 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00 $ , was einem Rückgang von -3,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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