BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Dan Levy legte seinen Fokus in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung stark auf die Investitionspläne des Elektroautobauers. Diese Phase sei entscheidend, um Potenziale im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu erschließen. Der Markt warte bei diesen Initiativen auf bedeutende Fortschritte./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 320,7EUR auf Tradegate (23. April 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte