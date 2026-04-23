BARCLAYS stuft SANOFI auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi nach der Vorlage von Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Pharmakonzerns hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 82,61EUR auf Tradegate (23. April 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

