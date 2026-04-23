Barclays hebt Ziel für L'Oreal auf 450 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 373,7 auf Tradegate (23. April 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,26 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 200,01 Mrd..

L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 326,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -12,73 %/+20,47 % bedeutet.