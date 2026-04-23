ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für L'Oreal auf 450 Euro - 'Overweight'
- Barclays erhöht Kursziel für L'Oreal auf 450 Euro
- Umsatzwachstum im ersten Quartal über Erwartungen
- L'Oreal klarer Gewinner im Bereich Basiskonsumgüter
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal nach der Vorlage von Zahlen von 435 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus eigener Kraft habe das Umsatzwachstum im ersten Quartal klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Kosmetikmarkt gebe es keine Anzeichen einer Verlangsamung. L'Oreal sei ein klarer Gewinner im Bereich der Basiskonsumgüter./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:04 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 373,7 auf Tradegate (23. April 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +5,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,26 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 200,01 Mrd..
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 395,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 326,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -12,73 %/+20,47 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 450 Euro