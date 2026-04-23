BARCLAYS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis des Labor- und Pharmazulieferers hätten im ersten Quartal leicht unter den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die bestätigten Jahresziele blieben nach wie vor konservativ und lägen ebenfalls unter den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten (Konsens)./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,96 % und einem Kurs von 210,5EUR auf Tradegate (23. April 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

