BARCLAYS stuft Nestle auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach der Vorlage von Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Analyst Warren Ackerman sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gute Anzeichen dafür, dass der "Supertanker Nestle" einen Wendepunkt erreicht hat. In den beiden Wachstumsmotoren Kaffee und Tiernahrung seien die Trends dafür förderlich. Die Margen machten mit Blick auf die Zukunft einen recht sicheren Eindruck./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,70 % und einem Kurs von 87,03EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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