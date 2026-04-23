BARCLAYS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis der Sartorius-Tochter Stedim Biotech hätten im ersten Quartal leicht unter den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Enttäuscht haben dürften aber vor allem die bestätigten Ziele für den Umsatz und die operative Gewinnmarge, die als konservativ angesehen würden. Die Konsensschätzungen seien für beide Kenngrößen höher./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,17 % und einem Kurs von 156,3EUR auf Tradegate (23. April 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

