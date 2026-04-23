BARCLAYS stuft NOKIA auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Die Prognose für das operative Ergebnis im angelaufenen zweiten Quartal des Anbieters von Netzwerktechnik für den Mobilfunk habe enttäuscht, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ansonsten aber treibe die Stärke im Bereich KI die Modernisierung des Netzwerkinfrastrukturgeschäfts voran./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,58 % und einem Kurs von 8,762EUR auf Tradegate (23. April 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 5,20
Kursziel alt: 5,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 5,20
Kursziel alt: 5,20
Währung: EUR
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