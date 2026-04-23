BARCLAYS stuft NOKIA auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Die Prognose für das operative Ergebnis im angelaufenen zweiten Quartal des Anbieters von Netzwerktechnik für den Mobilfunk habe enttäuscht, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ansonsten aber treibe die Stärke im Bereich KI die Modernisierung des Netzwerkinfrastrukturgeschäfts voran./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,58 % und einem Kurs von 8,762EUR auf Tradegate (23. April 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 5,20

Kursziel alt: 5,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,20 $ , was einem Rückgang von -41,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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