Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +7,74 %
Tagesperformance: +7,74 %
Platz 1
Performance 1M: +45,03 %
Performance 1M: +45,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum: Die Stimmung zu Infineon ist überwiegend positiv; Kursrallye mit neuen Hochs seit April, zuletzt rund +37% in Wochen. Fundamentale Bewertung: Trailing KGV ca. 50–65, Forward-KGV 2027/28 ca. 15–18, PEG ~1.0–1.3. Analysten: Buy/Overweight, Kursziel ca. 50–53 €. Kurzfristig 5–10% Upside; mittelfristig leicht unterbewertet, langfristig solide Wachstumsstory. Risiken: Zyklus, Kapitalexpansion, Konkurrenz.
Qiagen
Tagesperformance: -4,81 %
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 2
Performance 1M: -5,79 %
Performance 1M: -5,79 %
Fresenius
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 3
Performance 1M: -5,02 %
Performance 1M: -5,02 %
Merck
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 4
Performance 1M: +11,76 %
Performance 1M: +11,76 %
Zalando
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 5
Performance 1M: +4,41 %
Performance 1M: +4,41 %
SAP
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 6
Performance 1M: -5,17 %
Performance 1M: -5,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu SAP aktuell vorsichtig bis skeptisch. Der Abverkauf hängt teils mit ServiceNow-Zahlen zusammen; Befürchtung, SAP-Zahlen könnten enttäuschen. SAP wird als weniger hoch bewertet als US-Peers gesehen; realistische KGVs werden genannt. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen fallend (von ca. 160 € auf 145–135 €). Ergebnisse nach US-Börsenschluss erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 7
Performance 1M: +1,82 %
Performance 1M: +1,82 %
Scout24
Tagesperformance: -2,56 %
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 8
Performance 1M: +10,83 %
Performance 1M: +10,83 %
adidas
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 9
Performance 1M: +7,63 %
Performance 1M: +7,63 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 10
Performance 1M: +32,20 %
Performance 1M: +32,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum. Kurzfristig bullish: Bruch der 180€-Marke möglich (Beitrag 7); 200€-Ziel bis Weihnachten (Beitrag 1); gute Zahlen/Gamesa-Entwicklung werden erwähnt. Technisch: Doppeltop als Warnsignal (Beitrag 8). Gegenstimmen verweisen auf Rücksetzer (Beitrag 2) bzw. skeptische Einschätzungen (Beitrag 6). 14-Tage-Performance wird numerisch nicht genannt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 40,63%
|PUT: 59,38%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -18,75 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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