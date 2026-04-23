Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu SAP aktuell vorsichtig bis skeptisch. Der Abverkauf hängt teils mit ServiceNow-Zahlen zusammen; Befürchtung, SAP-Zahlen könnten enttäuschen. SAP wird als weniger hoch bewertet als US-Peers gesehen; realistische KGVs werden genannt. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen fallend (von ca. 160 € auf 145–135 €). Ergebnisse nach US-Börsenschluss erwartet.