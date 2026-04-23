Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: +8,37 %
Platz 1
Performance 1M: +45,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum: Die Stimmung zu Infineon ist überwiegend positiv; Kursrallye mit neuen Hochs seit April, zuletzt rund +37% in Wochen. Fundamentale Bewertung: Trailing KGV ca. 50–65, Forward-KGV 2027/28 ca. 15–18, PEG ~1.0–1.3. Analysten: Buy/Overweight, Kursziel ca. 50–53 €. Kurzfristig 5–10% Upside; mittelfristig leicht unterbewertet, langfristig solide Wachstumsstory. Risiken: Zyklus, Kapitalexpansion, Konkurrenz.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -8,02 %
Platz 2
Performance 1M: +14,79 %
United Internet
Tagesperformance: -5,55 %
Platz 3
Performance 1M: -2,92 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 4
Performance 1M: +24,91 %
Qiagen
Tagesperformance: -4,93 %
Platz 5
Performance 1M: -5,79 %
Evotec
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 6
Performance 1M: +32,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend positive bis vorsichtige Stimmung: RBC Outperform, Goldman-Sachs sieht Kurs-Potenzial. MAK Capital hält ca. 7% und fordert strategische Neuausrichtung (Abspaltung/IPO von Just Evotec Biologics). Berichtete Kapazitätserweiterungen (J.POD) sprechen für Wachstum. Eine konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evotec eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 7
Performance 1M: +4,99 %
Nagarro
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 8
Performance 1M: -0,77 %
TeamViewer
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 9
Performance 1M: +12,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu TeamViewer. Einige sehen Potenzial für Short-Squeeze durch Aktienrückkauf, Dividende in Aktie und Verknappung (KGV ca. 4); HV am 02.06. in Aussicht. Goldman reduziert Positionen – Eindeckung möglich. 14-Tage-Performance: eher geringe Umsätze, Kurs um 4 €-Bereich; Unsicherheit bleibt, technische Muster werden diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 10
Performance 1M: +9,51 %
Bechtle
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 11
Performance 1M: +18,20 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 12
Performance 1M: +33,14 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 13
Performance 1M: +18,40 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 14
Performance 1M: +41,29 %
SAP
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 15
Performance 1M: -5,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu SAP aktuell vorsichtig bis skeptisch. Der Abverkauf hängt teils mit ServiceNow-Zahlen zusammen; Befürchtung, SAP-Zahlen könnten enttäuschen. SAP wird als weniger hoch bewertet als US-Peers gesehen; realistische KGVs werden genannt. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen fallend (von ca. 160 € auf 145–135 €). Ergebnisse nach US-Börsenschluss erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 16
Performance 1M: +12,86 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 17
Performance 1M: +1,82 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 18
Performance 1M: -2,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment. Rebound heute; erste Position aufgebaut. UBS-Empfehlung wird als nicht nachvollziehbar gesehen; Kurs +20% seit Bekanntgabe. Technische Unterstützung bei 55€ hielt. Fundament: Nemetschek übernimmt HCSS-Schulden (450 Mio.€); neue Build & Construct-Tochter; Thoma Bravo 28%; Umsatz 72/28; potenziertes Wachstum durch Kundenzugang. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.
1&1
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 19
Performance 1M: +4,50 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 20
Performance 1M: +12,43 %
