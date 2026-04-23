Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 23.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: +8,08 %
Platz 1
Performance 1M: +45,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum: Die Stimmung zu Infineon ist überwiegend positiv; Kursrallye mit neuen Hochs seit April, zuletzt rund +37% in Wochen. Fundamentale Bewertung: Trailing KGV ca. 50–65, Forward-KGV 2027/28 ca. 15–18, PEG ~1.0–1.3. Analysten: Buy/Overweight, Kursziel ca. 50–53 €. Kurzfristig 5–10% Upside; mittelfristig leicht unterbewertet, langfristig solide Wachstumsstory. Risiken: Zyklus, Kapitalexpansion, Konkurrenz.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 2
Performance 1M: +12,92 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 3
Performance 1M: +4,44 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 4
Performance 1M: +2,46 %
SAP
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 5
Performance 1M: -5,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu SAP aktuell vorsichtig bis skeptisch. Der Abverkauf hängt teils mit ServiceNow-Zahlen zusammen; Befürchtung, SAP-Zahlen könnten enttäuschen. SAP wird als weniger hoch bewertet als US-Peers gesehen; realistische KGVs werden genannt. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen fallend (von ca. 160 € auf 145–135 €). Ergebnisse nach US-Börsenschluss erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 6
Performance 1M: +6,95 %
BBVA
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 7
Performance 1M: +8,87 %
L'Oreal
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 8
Performance 1M: +9,26 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 9
Performance 1M: +32,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum. Kurzfristig bullish: Bruch der 180€-Marke möglich (Beitrag 7); 200€-Ziel bis Weihnachten (Beitrag 1); gute Zahlen/Gamesa-Entwicklung werden erwähnt. Technisch: Doppeltop als Warnsignal (Beitrag 8). Gegenstimmen verweisen auf Rücksetzer (Beitrag 2) bzw. skeptische Einschätzungen (Beitrag 6). 14-Tage-Performance wird numerisch nicht genannt.
SAFRAN
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 10
Performance 1M: -1,29 %
adidas
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 11
Performance 1M: +7,63 %
Sanofi
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 12
Performance 1M: +4,77 %
