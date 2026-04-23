UBS stuft Tesla auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 352 auf 364 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervor, dass der Elektroautobauer seine Investitionen erhöhe, um den Schwenk hin zur Künstlichen Intelligenz zu stemmen. Die Aktie bleibe von der Fantasie für solche Veränderungen getrieben und nicht von fundamentalen Einflüssen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 317,4EUR auf Tradegate (23. April 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 364

Kursziel alt: 352

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 364,00 $ , was einem Rückgang von -2,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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