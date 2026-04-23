DZ BANK stuft LUFTHANSA AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 8,60 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kerosinverfügbarkeit im Zuge des Nahost-Konflikts könne für die Fluggesellschaft zum Engpassfaktor werden, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der Ölpreiseffekte und der jüngsten Streiks habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 7,446EUR auf Tradegate (23. April 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

