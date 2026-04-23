Bernstein belässt ASML auf 'Outperform' - Ziel 1700 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 1.234 auf Tradegate (23. April 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um -2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,79 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 476,80 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.595,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.515,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.700,00EUR was eine Bandbreite von +23,01 %/+38,03 % bedeutet.