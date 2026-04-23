DZ BANK stuft LOREAL auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 440 auf 445 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kosmetikkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Donnerstag. Es sei keine Konsumschwäche erkennbar. Die Franzosen profitierten von einer starken Marktposition. Die Innovationsstärke sowie weitere Zukäufe sollten zu zusätzlichem Wachstum beitragen./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 374,3EUR auf Tradegate (23. April 2026, 16:32 Uhr) gehandelt.