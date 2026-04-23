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Las Vegas Sands Aktie tiefrot - 23.04.2026
Am 23.04.2026 ist die Las Vegas Sands Aktie, bisher, um -12,35 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Las Vegas Sands Aktie.
Las Vegas Sands ist ein führender Betreiber integrierter Resorts mit Fokus auf Casinos, Hotels, MICE (Messen/Kongresse) und Luxus-Einzelhandel, v. a. in Macau und Singapur. Starke Marktstellung im asiatischen Premium-Mass- und VIP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Wynn Resorts, MGM Resorts, Galaxy Entertainment, Melco. USP: großskalige Resorts, starke MICE-Plattform, Premium-Lagen und solide Bilanz.
Las Vegas Sands Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.04.2026
Die Las Vegas Sands Aktie ist bisher um -12,35 % auf 44,28€ gefallen. Das sind -6,24 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,66 %, geht es heute bei der Las Vegas Sands Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Las Vegas Sands Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,83 % hinzunehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Las Vegas Sands Aktie damit um -10,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,02 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -23,07 % verloren.
Während Las Vegas Sands deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,04 %.
Las Vegas Sands Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,00 %
|1 Monat
|-7,02 %
|3 Monate
|-15,83 %
|1 Jahr
|+58,77 %
Informationen zur Las Vegas Sands Aktie
Es gibt 664 Mio. Las Vegas Sands Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,61 Mrd.EUR € wert.
Börsenstart USA - 23.04. - Dow Jones schwach -0,35 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
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Ob die Las Vegas Sands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Las Vegas Sands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.