UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Die Smartphone-Nachfrage in den USA dürfte jüngst durch Subventionen von Mobilfunkunternehmen wie AT&T leicht begünstigt worden sein, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Infolgedessen sehe er Aufwärtspotenzial für seine Schätzungen zum iPhone-Absatz und -Umsatz im Quartal Januar bis März 2026./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 11:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 234,1EUR auf Tradegate (23. April 2026, 16:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

