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    Devisen

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    Euro zeigt sich zum Dollar stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stabilisiert nach jüngsten Kursverlusten
    • Tiefststand 1,1679 USD vor leichter Erholung
    • Irankonflikt und Energiepreise belasten Eurozone
    Devisen - Euro zeigt sich zum Dollar stabil
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinen jüngsten Kursverlusten hat sich der Euro am Donnerstag zuletzt stabilisiert. Im Handelsverlauf war die Gemeinschaftswährung zunächst bis auf 1,1679 US-Dollar abgesackt und hatte damit den tiefsten Stand seit anderthalb Wochen erreicht, bevor eine leichte Erholung einsetzte. Zuletzt kostete der Euro 1,1704 Dollar und damit in etwa so viel wie am Mittwochabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1694 (Mittwoch: 1,1733) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8551 (0,8522) Euro.

    Viele Anleger sind verunsichert wegen des Ausbleibens von neuen Verhandlungen für ein Ende des Iran-Kriegs. Dies sorgte an den Finanzmärkten allgemein für eine trübe Stimmung. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt den Druck auf den Iran erhöht und gibt dem Land Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges.

    Konjunkturdaten gerieten angesichts dessen in den Hintergrund. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im April wegen der Folgen des Iran-Kriegs weiter verschlechtert und deutet auf ein Ende des Wachstums hin. Vor allem hohe Öl- und Gaspreise sowie die Sorge vor möglichen Lieferengpässen lassen die Firmen pessimistischer in die Zukunft schauen. "Die Eurozone sieht sich aufgrund des Krieges im Nahen Osten mit konjunkturellen Problemen konfrontiert", sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86575 (0,86903) britische Pfund, 186,50 (186,81) japanische Yen und 0,9177 (0,9175) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.732 Dollar. Das waren rund 8 Dollar weniger als am Vortag./la/jha/





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