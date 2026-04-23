DZ BANK stuft EssilorLuxottica auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica von 330 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Umsatz des Brillenkonzerns im ersten Quartal habe weitgehend der Markterwartung entsprochen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte zwar seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028, sieht den deutlichen Rückgang der Aktie in den vergangenen Monaten aber als ungerechtfertigt an./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,62 % und einem Kurs von 191,8EUR auf Tradegate (23. April 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Aristotelis Moutopoulos

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

