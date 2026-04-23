Der stille KI-Gewinner: Texas-Instruments-Aktie geht durch die Decke

Texas Instruments überrascht mit einem Ausblick weit über den Analystenerwartungen. Das Branchen-Urgestein zeigt, dass nicht nur KI-Chiphersteller vom Datenzentrum-Boom profitieren.

Diese Zahlen sorgen am Donnerstag für Euphorie: Für das zweite Quartal erwartet das Chip-Urgestein Texas Instruments einen Umsatz zwischen fünf und 5,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 4,9 Milliarden gerechnet. Auch beim Gewinn je Aktie, der zwischen 1,77 und 2,05 US-Dollar prognostiziert wird, liegt Texas Instruments weit über den Schätzungen von 1,57 US-Dollar. Die Aktie legt am Donnerstag um mehr als 18 Prozent zu. Seit Jahresanfang beläuft sich das Plus bereits auf mehr als 60 Prozent. Triebfeder des Wachstums sind laut Konzernchef Haviv Ilan vor allem Rechenzentren und Industriekunden. Obwohl Texas Instruments keine hochleistungsfähigen digitalen Prozessoren für KI-Server produziert, sind seine analogen Chips – etwa zur Steuerung von Stromsystemen oder zur Signalwandlung – in modernen Datenzentren unverzichtbar. Das entsprechende Geschäftssegment überschritt 2025 erstmals die Milliarden-Dollar-Marke und wuchs um mehr als sechzig Prozent.