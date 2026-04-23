Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.736,78USD pro Feinunze und notiert damit -0,07 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 76,37USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,74 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 102,89USD und verzeichnet ein Plus von +1,10 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 93,44USD und verzeichnet ein Plus von +0,83 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.504,00 USD -3,16 % Platin 2.041,00 USD -1,83 % Kupfer London Rolling 13.342,41 USD -0,89 % Aluminium 3.669,43 PKT 0,00 % Erdgas 2,744 USD -3,81 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,81 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 23.04.26, 17:29 Uhr.