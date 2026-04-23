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    US-Anleihen treten auf der Stelle - Iran-Krieg bleibt im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen stabil, 10-jährige Rendite 4,29
    • Iran-Krieg verunsichert Anleger, abwartende Märkte
    • S&P-Stimmung steigt, Lageraufbau stützt Industrie
    US-Anleihen treten auf der Stelle - Iran-Krieg bleibt im Fokus
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag weiter stabil präsentiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) verharrte bei 111,28 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,29 Prozent.

    Der Iran-Krieg und seine wirtschaftlichen Auswirkungen bestimmen weiterhin das Marktgeschehen. Aktuell sind viele Anleger wegen des Ausbleibens von neuen Verhandlungen für ein Ende des militärischen Konflikts verunsichert. Dies sorgte an den Finanzmärkten allgemein für eine abwartende Haltung. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt den Druck auf den Iran erhöht und gibt dem Land Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges.

    Konjunkturdaten gerieten damit in den Hintergrund. So hat sich die von S&P Global ermittelte Stimmung in den US-Unternehmen im April deutlicher verbessert als erwartet. Aus dem Verarbeitenden Gewerbe habe es bessere Nachrichten als aus dem Dienstleistungssektor gegeben, doch bei der Industrie sei der Anstieg bei Produktion und Auftragseingängen teilweise auf den Aufbau von Sicherheitsbeständen zurückzuführen, schrieb S&P-Volkswirt Chris Williamson. Die Befragten hätten von "Panik"- und "Notfall"-Käufen im Vorfeld von Preiserhöhungen und Lieferengpässen berichtet, was an die Probleme während der Corona-Pandemie erinnert habe./la/he





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    US-Anleihen treten auf der Stelle - Iran-Krieg bleibt im Fokus Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag weiter stabil präsentiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) verharrte bei 111,28 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,29 Prozent. Der …
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