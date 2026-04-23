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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Co. unter Druck: Deutsche Indizes rutschen ab, Wall Street stabil

    Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – besonders der MDAX steht im Fokus.

    Der Börsen-Tag - DAX & Co. unter Druck: Deutsche Indizes rutschen ab, Wall Street stabil
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus, wobei die deutschen Börsen stärker unter Druck stehen als die US-Märkte. In Frankfurt verzeichnet der DAX aktuell ein Minus von 0,57 Prozent auf 24.072,54 Punkte. Damit hält sich der Leitindex zwar moderat im negativen Bereich, schneidet im Vergleich zu den Nebenwertesegmenten aber noch relativ robust ab. Deutlich schwächer zeigt sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte fällt um 1,69 Prozent auf 30.777,39 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten Indizes. Auch der SDAX gibt spürbar nach und verliert 0,64 Prozent auf 17.902,57 Punkte. Der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte bündelt, liegt mit einem Minus von 1,07 Prozent auf 3.632,02 Punkten ebenfalls klar im roten Bereich. Demgegenüber fallen die Verluste an den US-Börsen bislang deutlich moderater aus. Der Dow Jones notiert derzeit 0,14 Prozent tiefer bei 49.411,58 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gibt nur leicht um 0,04 Prozent auf 7.135,34 Punkte nach und bewegt sich damit nahezu auf der Stelle. In der Gesamtschau zeigt sich damit ein schwächerer Handelstag in Deutschland mit teils deutlicheren Abschlägen, insbesondere bei den mittelgroßen Werten im MDAX und den Technologiewerten im TecDAX. Die US-Indizes hingegen verzeichnen bislang nur geringe Verluste und präsentieren sich im Vergleich stabiler.


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