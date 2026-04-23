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    Ölpreis-Schock

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    Seeschlacht um die Straße von Hormus – S&P 500 auf Rekordhoch

    Der S&P 500 springt auf ein neues Rekordhoch, während die Schlacht um die Straße von Hormus tobt.

    Für Sie zusammengefasst
    Ölpreis-Schock - Seeschlacht um die Straße von Hormus – S&P 500 auf Rekordhoch
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Laut Schiffsverfolgungsdaten der LSEG haben am Donnerstag bisher zwei Frachtschiffe, aber keine Tanker, die Meerenge durchquert. Mindestens neun Tanker haben die Seestraße seit Montag passiert, wie die Daten zeigen.

    Mittlerweile ringen die USA und Teheran um die Voherrschaft an der Meeresenge. Die Iraner geben an, am Mittwoch zwei Schiffe aufgehlaten zu haben. Am Donnerstag kusiert ein Video, auf dem Maskierte unter iranischer Flagge ein Schiff stürmen.

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    Der Iran besteht weiterhin darauf, dass Schiffe seine Genehmigung zur Durchfahrt der Straße von Hormus einholen müssen. Die USA halten an ihrer Blockade iranischer Häfen und Schiffe fest.

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     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    US-Streitkräfte haben am Donnerstag im Indischen Ozean einen sanktionierten Tanker abgefangen, der Öl aus dem Iran transportierte, teilte das Pentagon in einem Social-Media-Beitrag mit. Die USA hatten erst kürzlich die iranischen Tanker M/V Hero II, M/V Hedy und M/V Dorena blockiert, so das US- Zentralkommando am Mittwoch.

    S&P 500

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    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Das britische Zentrum für maritime Handelsoperationen (UK Maritime Trade Operations Centre) warnte am Mittwoch die Schiffe vor hoher Schiffsaktivität in der Meerenge und forderte sie auf, verdächtiges Verhalten zu melden.

    Unterdessen haben zeigen sich Märkte unbeeindruckt, die Rallye im Halbleitersektor setzt sich fort. 

    Die Gewinne halten sich allerdings in Grenzen, da die Anleger mutmaßlich die jüngsten weltpolitischen Ereignisse aus dem Nahen Osten im Blick behalten.

    US_Präsident Donald Trump hat am Donnerstag der Marine befohlen, jedes Boot, das Minen in der Meerenge legt, zu beschießen und zu versenken.

    Auch der Ölpreis (Brent) zog wieder an und kletterte über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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