Cognizant Technology Solutions (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz - 23.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie. Sie fällt um -6,32 % auf 46,86€. Der Kursrückgang der Cognizant Technology Solutions (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,84 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,32 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Cognizant Technology Solutions ist ein globaler IT-Dienstleister mit Fokus auf Beratung, Systemintegration, Cloud, Data/AI und Outsourcing, stark in BFSI, Healthcare und Industrie. Marktstellung: Top-Tier-IT-Services, aber hinter Accenture/TCS/Infosys. Wichtige Konkurrenten: Accenture, TCS, Infosys, Wipro, Capgemini. USPs: starke Präsenz in regulierten Branchen, Nearshore-Modell, Kosten- und Delivery-Exzellenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -34,91 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie damit um -7,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,95 %. Im Jahr 2026 gab es für Cognizant Technology Solutions (A) bisher ein Minus von -35,11 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

Cognizant Technology Solutions (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,78 % 1 Monat -12,95 % 3 Monate -34,91 % 1 Jahr -24,82 %

Informationen zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie

Stand: 23.04.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 478 Mio. Cognizant Technology Solutions (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,60 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, IBM und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,76 %. IBM notiert im Minus, mit -8,47 %. Accenture Registered (A) notiert im Minus, mit -6,65 %. Infosys verliert -2,04 % Tata Consultancy Services notiert im Minus, mit -0,59 %.

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Ob die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.