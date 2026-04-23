Umsatzstart 2026: HELLA & FORVIA mit solidem Q1-Ergebnis

Der währungsbereinigte Umsatz von HELLA hält mit 2,0 Milliarden Euro das Vorjahresniveau; durch negative Wechselkurseffekte sinkt der Umsatz auf 1,9 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 2,9 Prozent entspricht.

Die Business Group Elektronik ist erstmals die größte Geschäftsbereich von HELLA und trägt maßgeblich zum guten Start in das Jahr bei, mit einem Umsatzanstieg von 2,7 Prozent auf 889 Millionen Euro.

Der Umsatz in der Business Group Licht sinkt um 10,8 Prozent auf 843 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund schwacher Märkte in Europa und Amerika, während das Geschäft in Asien im Vergleich zum Vorjahr wieder wächst.

Die Business Group Lifecycle Solutions wächst organisch um 5,6 Prozent auf 262 Millionen Euro, vor allem durch Geschäfte mit Spezialfahrzeugherstellern, Werkstattausrüstung und das Ersatzteilgeschäft.

Das erste Quartal 2026 zeigt insgesamt eine solide Umsatzentwicklung, trotz eines globalen Rückgangs der Fahrzeugproduktion um 3,4 Prozent laut Schätzungen von S&P Mobility.

Die vollständigen Finanzergebnisse werden am 29. April 2026 veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse zum 1. Quartal Geschäftsjahr 2026; Pressemitteilung; Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei HELLA ist am 29.04.2026.

Der Kurs von HELLA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,08 % im Plus.

5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 69,80EUR das entspricht einem Minus von -0,14 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.929,81PKT (-0,98 %).





