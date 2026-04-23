Forvia Hella setzt im ersten Quartal weniger um

Der vollständige Quartalsbericht soll am 29. April veröffentlicht werden. Die Hella-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel kaum auf die Neuigkeiten./jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HELLA Aktie

Die HELLA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,22 % und einem Kurs von 10,68 auf Tradegate (23. April 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HELLA Aktie um -4,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,56 %.

Die Marktkapitalisierung von HELLA bezifferte sich zuletzt auf 7,76 Mrd..

HELLA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00EUR.