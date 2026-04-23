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    Forvia Hella setzt im ersten Quartal weniger um

    Forvia Hella setzt im ersten Quartal weniger um
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Forvia Hella ist mit einem Umsatzrückgang ins Jahr gestartet. Der Umsatz ging wegen negativer Wechselkurseffekte im ersten Quartal um 2,9 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zurück, wie die im MDax gelistete Tochter des französischen Autozulieferers Forvia am Donnerstag in Lippstadt mitteilte. Währungsbereinigt habe der Umsatz mit 2,0 Milliarden Euro aber das Vorjahresniveau gehalten.

    Hella-Chef Peter Laier sprach von einem "guten Start in das Jahr". Dieser sei maßgeblich auf das erfolgreiche Geschäft in der Elektronik zurückzuführen, die nun die größte Einheit sei. Wachstum in den Sparten Elektronik und Lifecycle Solutions trage den konzernweiten Umsatz. Im Lichtbereich sei der Erlös hingegen rückläufig.

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    Der vollständige Quartalsbericht soll am 29. April veröffentlicht werden. Die Hella-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel kaum auf die Neuigkeiten./jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HELLA Aktie

    Die HELLA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,22 % und einem Kurs von 10,68 auf Tradegate (23. April 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HELLA Aktie um -4,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von HELLA bezifferte sich zuletzt auf 7,76 Mrd..

    HELLA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00EUR.




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