Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag anfängliche Verluste wettgemacht und letztlich moderat zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 125,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,01 Prozent.

Weiterhin wird das Marktgeschehen von Vorsicht angesichts des Nahost-Kriegs bestimmt. US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Teheran sieht sich jedoch mit der Blockade der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus in einer Position der Stärke. Vermittlerstaaten, darunter die Türkei, Pakistan und Ägypten, bemühen sich nach Informationen des "Wall Street Journal" fieberhaft, ein neues Treffen der beiden Seiten zu arrangieren, möglicherweise für diesen Freitag.