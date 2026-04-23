Porsche streicht Mitarbeiterprämie nach Krisenjahr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche Holding SE Aktie

Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 32,22 auf Tradegate (23. April 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche Holding SE Aktie um -3,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche Holding SE bezifferte sich zuletzt auf 4,93 Mrd..

Porsche Holding SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +6,02 %/+40,32 % bedeutet.