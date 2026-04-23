Porsche streicht Mitarbeiterprämie nach Krisenjahr
STUTTGART (dpa-AFX) - Wegen der schlechten Jahreszahlen erhalten die Mitarbeiter des Sportwagenbauers Porsche keine Prämie. "Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens wird es für das Geschäftsjahr 2025 keine freiwillige Sonderzahlung geben", teilte ein Konzernsprecher in Stuttgart mit./jwe/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche Holding SE Aktie
Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 32,22 auf Tradegate (23. April 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche Holding SE Aktie um -3,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche Holding SE bezifferte sich zuletzt auf 4,93 Mrd..
Porsche Holding SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +6,02 %/+40,32 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
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„KGV 3 = super billig“ ist hier zu einfach gedacht.
Sich selbst zurückkaufen funktioniert hier nicht aufgrund der Holding Struktur. Es besteht eine starke Abhängigkeit von VW. Gleichzeitig herrscht gerade eine starke strategische Unsicherheit im Automobilsektor.
Can you elaborate on that, I don`t get it. The P/E (kgv) is very low at 3 and if VW is having a comeback it could literally rebuy its own stock completly after 3 years!?
I’d like to get the community’s perspective on something that doesn’t quite add up to me regarding Porsche Holding.