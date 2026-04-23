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Siemens Energy hebt Jahresprognose an - starke Marktnachfrage
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy wird nach der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der starken Marktnachfrage optimistischer für das Gesamtjahr. Der um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigte Umsatz werde 2026 um 14 bis 16 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher war Siemens Energy von 11 bis 13 Prozent ausgegangen. Die Ergebnis-Marge vor Sondereffekten dürfte 10 bis 12 Prozent erreichen (bisher: 9 bis 11). Beim Gewinn nach Steuern werden nun rund vier Milliarden Euro angepeilt, gegen drei bis vier zuvor. Der Free Cashflow vor Steuern soll bei rund acht Milliarden Euro liegen. Hier hatte der Konzern bisher vier bis fünf Milliarden anvisiert.
Die Siemens-Energy-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu.
Im zweiten Quartal hatte der Umsatz um 8,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf fast 10,3 Milliarden Euro zugelegt. Das war etwas weniger als von den vom Unternehmen befragten Experten erwartet hatten. Der Auftragseingang von 17,7 Milliarden Euro, ein Plus von fast 30 Prozent, übertraf hingegen deren Prognosen.
Das Ergebnis vor Sondereffekten legte von 0,9 auf 1,2 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge stieg von 9,1 auf 11,3 Prozent. Experten hatten beim Ergebnis mit etwas mehr gerechnet./he/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,00 % und einem Kurs von 189,1 auf Tradegate (23. April 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +11,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 151,52 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 172,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -21,04 %/+5,27 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Das Problem wird nun sein, dass die SE auf einem hohen Niveau feststeckt und es kaum neue Impulse gibt, die weitere Käufer anlocken könnte. In der Analyse liegen wir nicht weit weg vom Empfehlungspreis. Es könnte jetzt etwas stagnativ weitergehen, ohne neue News.
Siemens hat seinen Stimmrechtsanteil an Siemens Energy von 14,96 % auf 5,54 % reduziert (Meldung vom 02.04.2026). Ob sie damit schon fertig sind oder noch weiter reduzieren, ist unklar, aber es deutet darauf hin, dass sie langfristig vollständig aussteigen wollen.
Solange so ein großer Block verkauft wird, steigt die Aktie in der Regel kaum. Wenn Siemens mit dem Verkauf fertig ist, kann es aber deutlich nach oben gehen, da jetzt wieder mehr Nachfrage auf weniger Angebot trifft. Kein Wunder, dass das bisher so turbulent war.
Nebenbei: BlackRock hat seine Anteile erhöht, was zusätzlich Stabilität bringt.
Zur Größenordnung: Siemens Energy hat ca. 860–875 Mio. ausstehende Aktien. Siemens hielt vorher etwa 130 Mio. Aktien, aktuell noch rund 48 Mio. – also wurden etwa 82 Mio. Aktien verkauft. 😳
82 Mio. Aktien erzeugen massiven Verkaufsdruck, was das „scheiß Verhalten“ am Kurs erklärt. Glücklicherweise haben ARP, BlackRock und ETFs (Pflichtkäufe durch Indexaufnahme) teilweise gegengesteuert. Heißt: kurzfristig turbulent, mittelfristig kann es nur besser werden – also optimistisch.
Wahrscheinlich hat Siemens den Verkauf strategisch getimed, damit die Aktie nicht völlig abstürzt – logisch, die wollen ja nicht, dass ihre Tochter abschmiert.
Kurz gesagt: Siemens verkauft massiv, Siemens Energy kauft eigene Aktien zurück (ARP), ETFs kaufen automatisch aufgrund der Stoxx-Europe-Aufnahme. Ein richtiges finanzielles Ping-Pong. 😅