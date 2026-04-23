



Und ich glaube du liegst mit deiner Annahme völlig richtig.





Siemens hat seinen Stimmrechtsanteil an Siemens Energy von 14,96 % auf 5,54 % reduziert (Meldung vom 02.04.2026). Ob sie damit schon fertig sind oder noch weiter reduzieren, ist unklar, aber es deutet darauf hin, dass sie langfristig vollständig aussteigen wollen.

Solange so ein großer Block verkauft wird, steigt die Aktie in der Regel kaum. Wenn Siemens mit dem Verkauf fertig ist, kann es aber deutlich nach oben gehen, da jetzt wieder mehr Nachfrage auf weniger Angebot trifft. Kein Wunder, dass das bisher so turbulent war.

Nebenbei: BlackRock hat seine Anteile erhöht, was zusätzlich Stabilität bringt.

Zur Größenordnung: Siemens Energy hat ca. 860–875 Mio. ausstehende Aktien. Siemens hielt vorher etwa 130 Mio. Aktien, aktuell noch rund 48 Mio. – also wurden etwa 82 Mio. Aktien verkauft. 😳

82 Mio. Aktien erzeugen massiven Verkaufsdruck, was das „scheiß Verhalten“ am Kurs erklärt. Glücklicherweise haben ARP, BlackRock und ETFs (Pflichtkäufe durch Indexaufnahme) teilweise gegengesteuert. Heißt: kurzfristig turbulent, mittelfristig kann es nur besser werden – also optimistisch.

Wahrscheinlich hat Siemens den Verkauf strategisch getimed, damit die Aktie nicht völlig abstürzt – logisch, die wollen ja nicht, dass ihre Tochter abschmiert.

Kurz gesagt: Siemens verkauft massiv, Siemens Energy kauft eigene Aktien zurück (ARP), ETFs kaufen automatisch aufgrund der Stoxx-Europe-Aufnahme. Ein richtiges finanzielles Ping-Pong. 😅



