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    ROUNDUP

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    Siemens Energy hebt Jahresprognose an - starke Marktnachfrage

    ROUNDUP - Siemens Energy hebt Jahresprognose an - starke Marktnachfrage
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy wird nach der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der starken Marktnachfrage optimistischer für das Gesamtjahr. Der um Währungs- und Portfolioeffekte bereinigte Umsatz werde 2026 um 14 bis 16 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher war Siemens Energy von 11 bis 13 Prozent ausgegangen. Die Ergebnis-Marge vor Sondereffekten dürfte 10 bis 12 Prozent erreichen (bisher: 9 bis 11). Beim Gewinn nach Steuern werden nun rund vier Milliarden Euro angepeilt, gegen drei bis vier zuvor. Der Free Cashflow vor Steuern soll bei rund acht Milliarden Euro liegen. Hier hatte der Konzern bisher vier bis fünf Milliarden anvisiert.

    Die Siemens-Energy-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu.

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    Im zweiten Quartal hatte der Umsatz um 8,9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf fast 10,3 Milliarden Euro zugelegt. Das war etwas weniger als von den vom Unternehmen befragten Experten erwartet hatten. Der Auftragseingang von 17,7 Milliarden Euro, ein Plus von fast 30 Prozent, übertraf hingegen deren Prognosen.

    Das Ergebnis vor Sondereffekten legte von 0,9 auf 1,2 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge stieg von 9,1 auf 11,3 Prozent. Experten hatten beim Ergebnis mit etwas mehr gerechnet./he/jha/

    Siemens Energy

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    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,00 % und einem Kurs von 189,1 auf Tradegate (23. April 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +11,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +41,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 151,52 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 172,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -21,04 %/+5,27 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Siemens Energy: Nutzer diskutieren technische Muster (z. B. Doppeltop, Angriff auf das ATH bei etwa 169,20 €) und Kursziele rund 180–200 €, teils optimistisch bis 190 €. Erwartungen sind mit einem DAX‑Anstieg verknüpft. Fundamental werden volle Auftragsbücher, die Gamesa‑Integration und geopolitische Risiken (Straße von Hormus) als Treiber für längerfristiges Wachstum genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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