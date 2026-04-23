Vinci tritt zum Jahresstart praktisch auf der Stelle
NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern Vinci ist ohne Schwung ins Jahr gestartet. Der Umsatz ging im ersten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 16,28 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Bereinigt um Zu- und Abgänge sowie Währungsschwankungen lag das Minus bei 0,5 Prozent.
Das Geschäft im Bereich Energy Solutions legte in den ersten drei Monaten des Jahres besonders stark zu, während der Baubereich schwächelte. Der Auftragseingang habe insgesamt zugelegt und der Auftragsbestand einen Rekordwert erreicht, betonte Vinci. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der Konzern./jha/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 130,8 auf Tradegate (23. April 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um -4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 76,13 Mrd..
Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +8,53 %/+24,03 % bedeutet.
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