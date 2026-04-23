Vinci tritt zum Jahresstart praktisch auf der Stelle

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 130,8 auf Tradegate (23. April 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um -4,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 76,13 Mrd..

Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 149,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 140,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +8,53 %/+24,03 % bedeutet.