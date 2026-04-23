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    Saint-Gobain startet mit weniger Umsatz ins Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Saint Gobain Q1 Umsatz 11,14 Mrd€ minus 4,9 Prozent
    • Schwaches Geschäft in Amerikas, Besserung im H2
    • Konzern erwartet operative Marge über 15 Prozent
    Saint-Gobain startet mit weniger Umsatz ins Jahr
    Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com

    COURBEVOIE (dpa-AFX) - Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain muss im ersten Quartal einen Umsatzrückgang hinnehmen. Der Erlös sei um 4,9 Prozent auf 11,14 Milliarden Euro gesunken, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstagabend in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Minus von 2,3 Prozent.

    Besonders schwach war das Geschäft auch wechselkursbedingt im Raum Americas. In Nordamerika dürfte sich die Marktschwäche im ersten Halbjahr fortsetzen, hieß es weiter. In der zweiten Jahreshälfte sei aufgrund einer günstigeren Vergleichsbasis dort eine allmähliche Verbesserung zu erwarten.

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    Insgesamt rechnet der Konzern im laufenden Jahr weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als 15 Prozent. Am Markt wird im Schnitt weniger erwartet./jha/tih

    Compagnie de Saint-Gobain

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,95 % und einem Kurs von 80,00 auf Tradegate (23. April 2026, 18:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 40,04 Mrd..

    Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von -7,98 %/+54,60 % bedeutet.




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