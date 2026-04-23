Saint-Gobain startet mit weniger Umsatz ins Jahr

Insgesamt rechnet der Konzern im laufenden Jahr weiterhin mit einer operativen Marge von mehr als 15 Prozent. Am Markt wird im Schnitt weniger erwartet./jha/tih

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,95 % und einem Kurs von 80,00 auf Tradegate (23. April 2026, 18:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 40,04 Mrd..

Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von -7,98 %/+54,60 % bedeutet.