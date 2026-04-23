PlasCred Circular Innovations startet erste Tranche der Privatplatzierung
PlasCred treibt die Finanzierung seines Vorzeigeprojekts „Neos“ voran und meldet den erfolgreichen Abschluss der ersten Tranche einer deutlich erhöhten Privatplatzierung.
- PlasCred schloss die erste Tranche der erhöhten nicht vermittelten Privatplatzierung ab und platzierte 29.573.822 Einheiten zu je 0,17 CAD, wodurch brutto 5.027.550 CAD eingenommen wurden (Teilschließungen in Höhe von ca. 1.522.149 CAD stehen noch aus).
- Das gesamte erhöhte Angebot beträgt 7.000.000 CAD; eine zweite Tranche mit bis zu ca. 1.972.450 CAD wird bis spätestens 13. Mai 2026 erwartet.
- Verwendung der Erlöse: allgemeines Betriebskapital und Finanzierung der weiteren Entwicklung der kommerziellen Kunststoffrecyclinganlage „Neos“ am Scotford Yard (detaillierte technische Planung, Genehmigungen, Beschaffung von langlaufzeitiger Ausrüstung).
- Aufbau der Einheiten: je Einheit eine Stammaktie plus ein Warrant (Ausübungspreis 0,22 CAD, Laufzeit 36 Monate); Warrants enthalten eine vorzeitige Verfallsregel bei einem 10‑Tage‑VWAP > 0,40 CAD und eine 61‑tägige Ausübungsbeschränkung nach Abschluss.
- Vermittlungsvergütungen: bis zu 7% Bargebühr + Ausgabe von Makler‑Warrants (7% der verkauften Einheiten); in der ersten Tranche wurden 285.939 CAD bar bezahlt und 1.681.997 Makler‑Warrants ausgegeben.
- Projekt Neos: modulare Anlage zur Verarbeitung von 100 Tonnen gemischter Kunststoffabfälle/Tag zu raffiniertem Kohlenwasserstoff‑Kondensat; unterstützt durch eine angekündigte fünfjährige Abnahmevereinbarung mit einem internationalen Rohstoffunternehmen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PlasCred Circular Innovations ist am 14.05.2026.
Der Kurs von PlasCred Circular Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1005EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,37 % im Minus.
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