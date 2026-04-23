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    Aktien Wien Schluss

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    Leichte Gewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX schloss kaum verändert bei 5.813,69 Punkten
    • Rohölpreise steigen und erhöhen Inflationsrisiken
    • Andritz Kursziel erhöht und Großauftrag in Afrika
    Aktien Wien Schluss - Leichte Gewinne
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag wenig verändert aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 0,07 Prozent auf 5.813,69 Punkten. Im Späthandel gab es europaweit einen leichten Stimmungsaufschwung.

    Experten verwiesen aber weiterhin vor allem auf die steigenden Rohölpreise als Belastungsfaktor. Inflations- und Konjunkturrisiken nehmen zu, Aktien werden in diesem Umfeld gemieden. Die Stimmung an den Finanzmärkten sei zudem geprägt von Verunsicherung und Anspannung. Meldungen zum Nahost-Konflikt sind weiterhin marktbestimmend, schrieben die Helaba-Analysten. Zudem gab es am Vormittag negative Konjunkturnachrichten aus dem Euroraum und aus Deutschland.

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    In Wien gab es kaum Nachrichten zu Unternehmen. Es wurden jedoch drei neue Analystenmeinungen publik. Die Experten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Andritz von 71,9 auf 86,0 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Anlagenbauers wurde bestätigt. Andritz-Papiere gewannen 2,2 Prozent auf 70,0 Euro.

    Zudem meldete Andritz einen Großauftrag im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich für eine Papiermaschine in Afrika. Das Unternehmen liefere im Auftrag von General Emballage eine komplette Produktionslinie für ein neues Werk im algerischen Naama. Die Anlage umfasse den gesamten Herstellungsprozess von der Altpapieraufbereitung bis zur fertigen Papierrolle und sei die "größte Papiermaschine Afrikas".

    Die Deutsche Bank senkte ihr Kursziel für die Verbund-Aktie leicht von 56 auf 55 Euro. Hier lautet das Votum unverändert auf "sell". Die Papiere des Energieversorgers schlossen mit plus 0,4 Prozent auf 64,35 Euro.

    Die Analysten von Deutsche Bank Research haben zudem ihr Anlagevotum "Hold" für die Aktien der Telekom Austria nach der jüngsten Zahlenvorlage des Konzerns unverändert belassen. Das Kursziel wird weiterhin mit 11,40 Euro beziffert. Bei der Telekom-Aktie gab es ein Minus von 1,1 Prozent auf 9,69 Euro.

    Unter den schwergewichteten Banken fielen Erste Group um 1,4 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein leichtes Plus von 0,1 Prozent verbuchen. Bawag -Titel legten 1,4 Prozent zu.

    Agrana hat die Übernahme des slowenischen Lebensmittelherstellers Mercator-Emba abgeschlossen. Die Agrana-Anteilsscheine gewannen 2,1 Prozent./ste/sto/APA/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Raiffeisen Bank International Aktie

    Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 70,30 auf Tradegate (23. April 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Raiffeisen Bank International Aktie um -7,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen Bank International bezifferte sich zuletzt auf 14,40 Mrd..

    Raiffeisen Bank International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4300 %.




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