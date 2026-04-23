🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar

    Besonders beachtet!

    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Caterpillar Aktie legt am 23.04.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Caterpillar Aktie bisher um +4,35 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Caterpillar Aktie.

    Besonders beachtet! - Caterpillar Aktie legt am 23.04.2026 stark zu
    Foto: Caterpillar Inc

    Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

    Caterpillar Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Caterpillar Aktie. Mit einer Performance von +4,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Caterpillar Aktie. Nach einem Plus von +1,17 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 721,60, mit einem Plus von +4,35 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Caterpillar Inc!
    Short
    885,81€
    Basispreis
    5,15
    Ask
    × 13,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    753,98€
    Basispreis
    7,56
    Ask
    × 13,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Caterpillar über einen Zuwachs von +31,14 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Caterpillar Aktie damit um +11,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Caterpillar einen Anstieg von +47,18 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

    Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,08 %
    1 Monat +23,40 %
    3 Monate +31,14 %
    1 Jahr +177,65 %
    Stand: 23.04.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Caterpillar Aktie

    Es gibt 465 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 335,01 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Co. unter Druck: Deutsche Indizes rutschen ab, Wall Street stabil


    Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – besonders der MDAX steht im Fokus.

    Börsenstart USA - 23.04. - Dow Jones schwach -0,35 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deere, Volvo Registered (B) und Co.

    Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,05 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -0,61 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -0,22 %.

    Caterpillar Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Caterpillar

    +2,34 %
    +10,75 %
    +22,83 %
    +30,85 %
    +176,78 %
    +261,40 %
    +279,67 %
    +932,36 %
    +2.262,77 %
    ISIN:US1491231015WKN:850598
    Caterpillar direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Caterpillar Aktie legt am 23.04.2026 stark zu Am heutigen Handelstag konnte die Caterpillar Aktie bisher um +4,35 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Caterpillar Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     