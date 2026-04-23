Caterpillar Aktie legt am 23.04.2026 stark zu

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Caterpillar Aktie. Mit einer Performance von +4,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Caterpillar Aktie. Nach einem Plus von +1,17 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 721,60€, mit einem Plus von +4,35 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Caterpillar über einen Zuwachs von +31,14 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Caterpillar Aktie damit um +11,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Caterpillar einen Anstieg von +47,18 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,08 % 1 Monat +23,40 % 3 Monate +31,14 % 1 Jahr +177,65 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Stand: 23.04.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 465 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 335,01 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen geraten unter Druck: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil – besonders der MDAX steht im Fokus.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deere, Volvo Registered (B) und Co.

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,05 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -0,61 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -0,22 %.

Caterpillar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.