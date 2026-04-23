RBC stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 82 auf 84 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones aktualisierte seine Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern nach Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das erste Quartal 2026 sowie unter Berücksichtigung von Währungseffekten. Nestle profitiere von einer gut durchdachten und erfolgreich umgesetzten Strategie, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch ändere dies nichts an der Herausforderung, kontinuierlich ein Umsatzwachstum von über 4 Prozent zu erzielen./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,91 % und einem Kurs von 86,38EUR auf Lang & Schwarz (23. April 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.



