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    InnoTec TSS 2025: Zukunftstrends und Chancen der Gruppe

    Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen konnte der Konzern 2025 Umsatz und Stabilität stärken – mit soliden Ergebnissen in beiden Geschäftsfeldern und konstanter Dividende.

    InnoTec TSS 2025: Zukunftstrends und Chancen der Gruppe
    • Konzernumsatz 2025: 119,75 Mio. Euro (Vorjahr 113,73 Mio. Euro).
    • Geschäftsfeld Türsysteme: Umsatz 86,35 Mio. Euro (Vorjahr 82,20 Mio. Euro).
    • Geschäftsfeld Bauspezialwerte: Umsatz 33,40 Mio. Euro (Vorjahr 31,52 Mio. Euro).
    • Konzern-EBIT: 8,37 Mio. Euro (Vorjahr 8,60 Mio.); EBIT-Marge 6,98 % (Vorjahr 7,56 %).
    • Jahresüberschuss der AG: 5,79 Mio. Euro (Vorjahr 6,34 Mio. Euro).
    • Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie (unverändert) vor; vollständiger Geschäftsbericht erscheint am 30.04.2026.

    Der Kurs von InnoTec TSS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,8000EUR das entspricht einem Plus von +1,30 % seit der Veröffentlichung.


    InnoTec TSS

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    ISIN:DE0005405104WKN:540510
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