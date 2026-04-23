InnoTec TSS 2025: Zukunftstrends und Chancen der Gruppe
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen konnte der Konzern 2025 Umsatz und Stabilität stärken – mit soliden Ergebnissen in beiden Geschäftsfeldern und konstanter Dividende.
- Konzernumsatz 2025: 119,75 Mio. Euro (Vorjahr 113,73 Mio. Euro).
- Geschäftsfeld Türsysteme: Umsatz 86,35 Mio. Euro (Vorjahr 82,20 Mio. Euro).
- Geschäftsfeld Bauspezialwerte: Umsatz 33,40 Mio. Euro (Vorjahr 31,52 Mio. Euro).
- Konzern-EBIT: 8,37 Mio. Euro (Vorjahr 8,60 Mio.); EBIT-Marge 6,98 % (Vorjahr 7,56 %).
- Jahresüberschuss der AG: 5,79 Mio. Euro (Vorjahr 6,34 Mio. Euro).
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie (unverändert) vor; vollständiger Geschäftsbericht erscheint am 30.04.2026.
Der Kurs von InnoTec TSS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,8000EUR das entspricht einem Plus von +1,30 % seit der Veröffentlichung.
+1,96 %
+5,41 %
-0,66 %
+4,14 %
+7,09 %
-20,69 %
-37,34 %
+127,14 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte