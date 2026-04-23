JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach letzten Geschäftssignalen vor den Quartalszahlen des Rüstungsunternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das Management habe von einem starken Auftragseingang gesprochen und sei zuversichtlich, die obere Hälfte der Jahreszielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) zu erreichen, schrieb Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 56,68EUR auf Tradegate (23. April 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

