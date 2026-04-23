JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach letzten Geschäftssignalen vor den Quartalszahlen des Rüstungsunternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das Management habe von einem starken Auftragseingang gesprochen und sei zuversichtlich, die obere Hälfte der Jahreszielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) zu erreichen, schrieb Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 56,68EUR auf Tradegate (23. April 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
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