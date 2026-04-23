Börsen Update
Börsen Update USA - 23.04. - US Tech 100 schwach -0,75 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:18) bei 49.162,12 PKT und fällt um -0,64 %.
Top-Werte: Caterpillar +3,41 %, Verizon Communications +3,10 %, Coca-Cola +2,77 %, Johnson & Johnson +2,67 %, Walmart +2,11 %
Flop-Werte: Salesforce -5,34 %, American Express -4,57 %, IBM -3,43 %, Microsoft -2,88 %, Nike (B) -2,80 %
Der US Tech 100 steht bei 26.724,43 PKT und verliert bisher -0,75 %.
Top-Werte: Comcast (A) +8,55 %, Keurig Dr Pepper +6,48 %, Texas Instruments +6,42 %, Microchip Technology +4,85 %, Arm Holdings +4,29 %
Flop-Werte: Tesla -7,30 %, Cognizant Technology Solutions (A) -6,57 %, Autodesk -6,23 %, Palantir -6,06 %, AppLovin Registered (A) -6,03 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.087,15 PKT und fällt um -0,71 %.
Top-Werte: West Pharmaceutical Services +13,05 %, Comcast (A) +8,55 %, Dover +7,47 %, Hasbro +6,78 %, Union Pacific +6,54 %
Flop-Werte: Las Vegas Sands -13,43 %, Bio-Techne -11,54 %, PerkinElmer -10,83 %, Thermo Fisher Scientific -10,37 %, Freeport-McMoRan -10,13 %
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